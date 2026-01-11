Atp Hong Kong, Musetti/Sonego trionfano in doppio: battuti Khachanov/Rublevatp hong kong
Dopo la sconfitta in singolare, Lorenzo Musetti si riscatta in doppio e conquista il titolo in coppia con Lorenzo Sonego. Gli azzurri hanno battuto in finale Khachanov e Rublev al super tiebreak del terzo set: si tratta del loro primo titolo Atp insieme
Lorenzo Musetti si riscatta ad Hong Kong. Dopo la finale del singolare persa contro Alexander Bublik, il carrarino ha conquistato il titolo di doppio, in coppia con Lorenzo Sonego. I due azzurri hanno battuto in finale i russi Karen Khachanov e Andrey Rublev con il punteggio di 6-4, 2-6, 10-1 in poco più di un'ora e un quarto di gioco. Il primo titolo di coppia per i due Lorenzo dopo le finali perse a Doha 2024 e Cincinnati 2025.
La cronaca del match
La partita, iniziata un'ora dopo la finale del singolare, inizia nel segno del grande equilibrio, con Musetti e Sonego che annullano una palla break nel terzo game. Si decide tutto nelle fasi finali del set: gli azzurri conquistano il break nell'ottavo gioco, servono per il set ma non sfruttano due set point. Si torna così sul servizio russo, ma stavolta Musetti e Sonego chiudono i conti al deciding point. Nel secondo set arriva la reazione di Khachanov e Rublev che dominano il parziale con un doppio break e si arriva così al match tiebreak che presto diventa un monologo azzurro. Dal 2-1 arrivano otto punti di fila per gli azzurri che chiudono i conti e regalano all'Italtennis il primo titolo del 2026.