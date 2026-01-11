Dopo la sconfitta in singolare, Lorenzo Musetti si riscatta in doppio e conquista il titolo in coppia con Lorenzo Sonego. Gli azzurri hanno battuto in finale Khachanov e Rublev al super tiebreak del terzo set: si tratta del loro primo titolo Atp insieme

Lorenzo Musetti si riscatta ad Hong Kong. Dopo la finale del singolare persa contro Alexander Bublik, il carrarino ha conquistato il titolo di doppio, in coppia con Lorenzo Sonego. I due azzurri hanno battuto in finale i russi Karen Khachanov e Andrey Rublev con il punteggio di 6-4, 2-6, 10-1 in poco più di un'ora e un quarto di gioco. Il primo titolo di coppia per i due Lorenzo dopo le finali perse a Doha 2024 e Cincinnati 2025.