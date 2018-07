Wimbledon, i 10 migliori giocatori su erba

L’arrivo di Wimbledon e della stagione tennistica sull’erba, oltre che caricare il tennis di quel fascino che resiste alle necessarie evoluzioni del gioco, rimescola tutte le carte in tavola. Il torneo più importante del mondo si prende la licenza di fare una cosa che nessun altro evento tennistico si azzarda di fare, ovvero redistribuire le teste di serie in base non solo al ranking ATP del momento, ma in base anche a un algoritmo che tiene conto in parte dei risultati su erba negli anni precedenti. In questo modo Roger Federer, che ad Halle ha perso di nuovo la vetta del ranking per non aver confermato il titolo del 2017, sarà comunque il primo favorito in tabellone anche formalmente e non solo per l’opinione pubblica.

Il rientro di Federer e il drastico cambio di superficie dal Roland Garros sono i due principali fattori che stravolgono l’ipotetica griglia di partenza di Wimbledon rispetto a quella che avevamo provato a stilare per lo Slam parigino. Come sempre, per scegliere i primi 10 favoriti, è stato necessario fare dei tagli piuttosto prestigiosi: Denis Shapovalov non ha convinto nei risultati e non ha ancora l’esperienza necessaria per esprimersi al meglio in uno Slam, così come Lucas Pouille (quarto finalista nel 2016), mentre altri profili più blasonati e che di solito si esprimono bene su erba sono stati piuttosto discontinui nei tornei propedeutici e più in generale nel corso della stagione, come Grigor Dimitrov e Sam Querrey. Dominic Thiem e Kei Nishikori, invece, traggono il meglio di sé stessi su altre superfici e di conseguenza anche loro sono rimasti fuori da questa lista, così come Andy Murray, che ha annunciato l’ennesimo forfait all'ultimo minuto dopo aver mostrato una condizione fisica altalenante.

10. Alexander Zverev

Tra i fratelli Zverev il più adatto all’erba è sicuramente il maggiore, Mischa, grande interprete del serve and volley che a Wimbledon potrebbe incrociare e infastidire Nadal al terzo turno. Tuttavia le maggiori speranze sono riposte sul fratello minore, Alexander, che possiede però caratteristiche diametralmente opposte. Il giovane Sascha Zverev non ha le stesse qualità a rete del fratello ed ha apertura più ampie che gli richiedono una posizione più distante dal campo. Dopo aver concluso un’ottima stagione sulla terra battuta (titolo 1000 a Madrid e 500 a Monaco di Baviera, finale a Roma e primo quarto di finale Slam in carriera al Roland Garros), Zverev ha disputato una sola partita nella stagione su erba, perdendola nettamente contro Borna Coric, un giocatore in forma e in grande crescita ma non un vero e proprio erbivoro.