Roger Federer si è qualificato per il terzo turno di Wimbledon. Lo svizzero, prima testa di seie del seeding, ha battuto 6-4, 6-4, 6-1 lo slovacco Lukas Lacko, numero 73 Atp e finalista la scorsa settimana a Eastburne dopo aver battuto in semifinale Marco Cecchinato. Lo svizzero ha piazzato il primo break dell'incontro nel fatidico settimo game, portando a casa il set 6-4 in 38'. Nel secondo parziale, Roger estrae dal cilindro un paio di conigli che gli regalano il break nel quinto game, sufficiente per portare a casa il set con il punteggio di 6-4. Federer non concede davvero nulla all'avversario nei propri turni di servizio (16/16 nel secondo set, 93% in totale e 16 aces) e vuole chiudere presto i conti, strappando la battuta a Lacko nel game di apertura del terzo parziale. Il numero 2 del mondo si ripete nel quinto gioco, archiviando la pratica 6-1 in un'ora e 29' di gioco. "Credo di aver giocato bene, sono stato meno nervoso rispetto al primo turno. Ho battuto molto bene e mescolato bene il mio gioco - ha detto lo svizzero subito dopo il match -. Lacko aveva già ritmo sull'erba, sono soddisfatto di quanto fatto. E' importante per me divertirsi e adattarmi anche all'avversario che mi troverò di fronte. Ho vinto questo torneo in modi diversi, apprezzo di più quando tutto è più semplice. L'importante è restare sani fisicamente". Al terzo turno il Re affronterà il vincente del match Karlovic-Struff.

Federer raggiunge Connors sull'erba: 174 vittorie

Federer va a caccia del suo nono Wimbledon alla 20esima partecipazione consecutiva (esordio nel 1999, primo titolo nel 2002, l'ultimo lo scorso anno). Lo svizzero ha già conquistato tre titoli in questo 2018: Australian Open, Rotterdam e Stoccarda, che hanno portato a 98 quelli in carriera. Di questi 18 sono stati centrati sull'erba, superficie su cui RF esprime alla perfezione il suo tennis divino. Il suo record dopo oggi è di 174-25, pari all'88%: nessun giocatore in attività ha la sua stessa percentuale di vittorie (Murray è secondo con l'84%). Per lo svizzero vittoria numero 93 a Wimbledon (con appena 11 ko). Con questa vittoria sull'erba, Federer aggancia a quota 174 Jimmy Connors (che però è stato battuto in 34 occasioni), recordman all-time. Quella con Lacko è la vittoria numero 1159 in carriera. Roger è anche in corsa per tornare in vetta al ranking ATP: per farlo però sarà costretto a vincere Wimbledon, dove difende i 2000 punti dello scorso anno e sperare che Rafa Nadal, attuale numero 1, non vada oltre il terzo turno.

I principali risultati del 2° turno:

Milos Raonic (CAN) [13] b. John Millman (AUS) 7-6, 7-6, 7-6

Sam Querrey (USA) [11] b. Sergiy Stakhovsky (UKR) 7-6, 6-3, 6-3