Cinque azzurri in campo oggi nel 2° turno di Wimbledon. Thomas Fabbiano vola al terzo turno aver chiuso 7-6 al terzo set con Stan Wawrinka la sfida sospesa mercoledì per pioggia. Matteo Berrettini ko con Simon, così come Andreas Seppi, che ha ceduto 3-1 al sudafricano Kevin Anderson. Attesa infine per il derby tra gli amici e compagni di Davis Fabio Fognini e Simone Bolelli.

Fabbiano, impresa con Wawrinka

Thomas Fabbiano, 29enne di San Giorgio Jonico, numero 133 del ranking mondiale, promosso dalle qualificazioni e alla seconda partecipazione al Major britannico, ha battuto lo svizzero Stan Wawrinka, sceso al numero 224 del ranking mondiale, che all’esordio aveva eliminato in quattro set il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 6 Atp e sesta testa di serie, semifinalista su questi prati nel 2014. Il pugliese ha vinto 7-6(9), 6-3, 7-6 (6) il match sospeso mercoledì per pioggia alla fine del terzo set. Da segnalare che nel tie-break del primo parziale lo svizzero ha avuto ben 4 set-point consecutivi. "Stan the man" in questo torneo vanta i quarti nel 2014 e nel 2015 e vanta tre titoli Slam (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 e US Open 2016). Fabbiano attende ora il 19enne greco Stefanos Tsitsipas, 31esima testa di serie de seeding.

Seppi si ferma contro il gigante Anderson

Niente da fare per Andras Seppi, che è stato eliminato da Kevin Anderson. L'azzurro, numero 50 del ranking mondiale, ha ceduto 6-3, 6-7(7), 6-3, 6-4 nel match interrotto mercoledì sull'1 pari del quarto set. Per Seppi si conferma dunque la maledizione Anderson, numero 8 del ranking e del seeding, per tre volte negli ottavi a Wimbledon (2014, 2015 e 2017), contro il quale ha perso in tre set dodici mesi fa proprio al secondo turno. Il 34enne di Caldaro nelle 13 precedenti partecipazioni allo Slam British vantava come miglior risultato gli ottavi nel 2013 quando fu fermato da Juan Martin Del Potro (oltre a tre terzi turni).

Berrettini, ko con Simon

Niente da fare per Matteo Berrettini, ko con il veterano Gilles Simon. Il 22enne romano, l’unico che aveva "pescato" una testa di serie, ha battuto in rimonta per 6-7(5), 6-7(3), 6-4, 7-5, 6-2 lo statunitense Jack Sock, numero 15 Atp e 18esima testa di serie, mettendo a segno il suo primo successo nel main draw di Wimbledon. Al secondo turno si è però arreso in tre set al francese Gilles Simon, numero 53 Atp, capace di arrivare nei quarti nel 2015, che si è imposto 6-3, 7-6, 6-2 in meno di due ore di gioco.