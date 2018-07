Prosegue senza intoppi la corsa di Rafa Nadal a Wimbledon. Il maiorchino, seconda testa di serie del seeding e numero 1 del mondo, ha battuto nel secondo turno 6-4, 6-3, 6-4 il kazako Mikhail Kukushkin, numero 77 del ranking. Lo spagnolo non ha certo giocato il suo miglior tennis, chiudendo la pratica in due ore e 23' di gioco, ma concedendo davvero troppo al modesto avversario, una sola volta al terzo turno nel 2014. Rafa ha infatti regalato la bellezza di 13 palle break a Kukushkin, il quale però non ne ha saputo approfittare (2/13 la percentuale). Pur non esprimendosi al 100%, Rafa si è regalato il terzo turno contro l'australiano De Minaur, con cui non ci sono precedenti. "E' stato un match duro, sono contento di averlo vinto. Lui ha giocato davvero bene, ho fatto alcuni errori gravi, uno soprattutto nel terzo set. Adesso voglio lavorare domani bene per prepararmi al turno successivo - ha detto Nadal subito dopo il match -. Il mio ginocchio? Non ci penso, quando sei qui devi pensare a vincere e non a preservare il tuo ginocchio. Arriverà anche il momento in cui dovrò giocare al meglio di 4 o 5 set, voglio farmi trovare pronto". Bene Nadal con la seconda di servizio (74% di punti) e a rete, dove ha chiuso il punto 11 volte su 15.

Djokovic va di fretta: solo sei games concessi a Zeballos

Tutto semplice per Novak Djokovic. Il serbo, testa di serie numero 12 del tabellone, si è imposto 6-1, 6-2, 6-3 in un'ora e mezza contro l'argentino Horacio Zeballos, numero 126 del ranking e mai oltre il primo turno al Championships. Nole, tre volte vincitore a Wimbledon, attende ora il vincente della sfida tra l'idolo di casa Edmund, 21esima testa di serie del seeding, e l'americano Klahn. Clamoroso il ko di Marin Cilic, finalista dell’edizione 2017, caduto a sorpresa 3-6, 1-6, 6-4, 7-6, 7-5 sotto i colpi dell’argentino Guido Pella, numero 82 Atp e alla prima affermazione in carriera su un top 5. Il 29enne croato, numero 5 della classifica mondiale e terzo favorito del seeding era reduce dal successo al Queen’s.