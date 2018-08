Simona Halep, numero 1 al mondo e prima testa di serie degli Us Open, è stata eliminata al primo turno. La 33enne estone Kaia Kanepi ha portato a casa l'incontro per 6-2, 6-4 in solo un'ora e 15 minuti di gioco. E’ la prima volta nella storia del torneo nell’Era Open che la testa di serie numero uno viene eliminata al primo turno e appena la sesta in uno Slam. L'unica consolazione per la romena è che resterà numero 1 del mondo comunque vada il torneo: anche l'anno scorso era uscita subito per mano della Sharapova. La 26enne di Constanta in 9 partecipazioni agli Us Open, è arrivata solamente una volta in semifinale e una nei quarti. In 34 presenze nei tornei dello Slam, la romena ha perso ben 12 volte al primo turno.

Avanti Camila Giorgi

Camila Giorgi, unica italiana presente nel tabellone principale degli US Open, si qualifica per il secondo turno: all'esordio ha sconfitto in due set (6-4, 6-1) la giovane statunitense Whithey Osuigwe.