Resta solo Fabio Fognini in corsa nel tabellone degli Us Open. Andreas Seppi, Paolo Lorenzi e Lorenzo Sonego sono stati tutti eliminati nella notte. Il 34enne altoatesino n.51 Atp ha ceduto al quinto set al giovane canadese Denis Shapovalov, numero 28 del ranking e del seeding con il punteggio di 6-4 4-6 5-7 7-6(7-2) 6-4. Lorenzi è stato battuto invece 7-5 6-0 6-2 dall'argentino Guido Pella (n.66), mentre Sonego, numero 121 Atp, ha perso per 7-5 6-3 6-3 contro il russo Karen Khachanov (n.26 al mondo e 27 del tabellone). Fabio Fognini resta così l'ultimo italiano a Flushing Meadows: il 31enne ligure numero 14 del ranking e del seeding sfiderà il 29enne australiano John Millman (n.55).

Nessun problema per Nadal

Rafa Nadal prosegue senza troppi problemi il proprio cammino in tabellone. Il tennista spagnolo, che è anche campione in carica del torneo, ha spazzato via il canadese Vasek Pospisil, con un perentorio 6-3, 6-4, 6-2, dopo solo 1h59' di gioco. Al terzo turno, Nadal incontrerà il russo Karen Khachanov, che, come detto, ha eliminato l'italiano Lorenzo Sonego. Nadal e Khachanov si sono ritrovati di fronte qualche settimana fa nella semifinale dei Canadian 1000 Atp Masters: il match si concluse con la vittoria dello spagnolo per 7-6 (3), 6-4. Nadal poi si aggiudicò il torneo di Toronto.

Murray eliminato, passano gli altri "big"

Arriva a sorpresa l'eliminazione di Andy Murray al secondo turno degli Us Open. Lo scozzese è stato battuto da Fernando Verdasco non proprio uno specialista del veloce, in quattro set con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-4, 6-4. Vittoria agevole per Del Potro contro Denis Kudla 6-3, 6-1, 7-6. Tra gli altri big impegnati, passano il turno Stan Wawrinka che ha impiegato quattro set per battere la resistenza di Ugo Humbert, Milos Raonic (6-3, 6-4, 6-4) a Gilles Simon, Dominic Thiem che ha sofferto fino al quinto set per portare a casa il match contro Steve Johnson.