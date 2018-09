"Grazie Serena"

Battere la Williams e non essere felice. Può succedere solo se sai di averla allontanata dal record ei 24 Slam con una partita perfetta. "So che tutti facevate il tifo per Serena, mi dispiace che sia finita così", ha esordito Naomi Osaka nell'immediato discorso allo US Open. "Grazie per aver guardato la partita". Dopo l'ultimo punto l'abbraccio con la madre: "So quanto è stato difficile per lei in questi anni. È sempre stato il mio sogno affrontare Serena nella finale a Flashing Meadows, sono davvero grata che questo sia successo. Grazie Serena per aver giocato con me". Un discorso "inedito", perché Naomi Osaka è così: trasparente, senza alcun filtro che la porta a dire le cose esattamente come le pensa.

"Sono ritornata bambina"

In conferenza stampa, poi, Naomi è tornata sulle sensazioni provate in campo, scoppiando addirittura in lacrime dall'emozione per l'incontro ravvicinato con Serena Williams: "Quando entro e inizio a giocare sono semplicemente una tennista che gioca contro un'altra tennista. Ma finita la partita, quando Serena mi ha abbracciato a rete per la vittoria, sono ritornata bambina". L'età l'avvicina molto di più al mondo dei "piccoli" piuttosto che a quello dei grandi, ma la voglia di staccarsi definitivamente da tutto ciò per abbracciare una vita da adulta c'è tutta. Se a questo si aggiungono i successi, allora il passo è praticamente già compiuto: specialmente con uno US Open in bacheca. E un settimo posto in classifica WTA che sa tanto di step per la crescita e non di traguardo raggiunto.