J. Cerundolo vince dopo 6h, fuori il fratello Fran

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Roland Garros, i risultati di oggi: J. Cerundolo agli ottavi, fuori Kouamé e F. Cerundolo

roland garros

Una vittoria e una sconfitta per la famiglia Cerundolo: Juan Manuel vince dopo 5 ore e 58 minuti (3° match più lungo di sempre del torneo) contro Landaluce, Francisco perde a sorpresa con Svajda. Fuori anche il 2009 Koaumé con Tiafoe. Nel torneo femminile esce di scena la campionessa in carica Coco Gauff

TUTTI I RISULTATI

Cinque ore e 58 minuti, la terza partita più lunga nella storia del Roland Garros. È la sfida tra Juan Manuel Cerundolo e Martin Landaluce, vinta dall'argentino con il punteggio di 6-5, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6. Un'altra vittoria al quinto set per il n. 56 al mondo che nel parziale decisivo ha recuperato da 0-3, con un break di svantaggio. Per Juan Manuel Cerundolo sarà la prima volta alla seconda settimana di uno Slam. Non è andata altrettanto bene al fratello Francisco che, a sorpresa, ha perso contro lo statunitense Zachary Svajda, n. 85 Atp, con lo score di 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3. Cerundolo era riuscito a recuperare due set di svantaggio, ma al quinto ha pagato il break subito nel quarto game.

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Kouamé saluta Parigi

Finisce, invece, il sogno di Moise Kouamé. Il francese classe 2009 ha perso contro Alejandro Tabilo: 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 i parziali in 3 ore e 43 minuti. Un'altra grande prova del giovane talento transalpino che, però, ha pagato qualche errore di gioventù nei momenti chiave. Kouamé era riuscito ad annullare quattro set point nel tiebreak del quarto set, ma al quinto Tabilo è riuscito a chiudere, centrando il primo ottavo Slam in carriera.

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Fuori Gauff e Anisimova, ok Sabalenka

Nel torneo femminile la sorpresa di giornata è l'eliminazione della campionessa uscente Coco Gauff. La statunitense ha perso contro l'austriaca di origini russe Anastasia Potapova con lo score di 4-6, 7-6, 6-4. Tra le big fuori anche la n. 6 al mondo Amanda Anisimova,  battuta dalla francese Diane Parry, n. 92 Wta, al super tiebreak del terzo set dopo 2 ore e 46 minuti di partita. Continua, invece, la marcia di Aryna Sabalenka che supera Daria Kasatkina con lo score di 6-0, 7-5. Per la bielorussa è la 100esima vittoria in carriera da n. 1 al mondo. Sabalenka sfiderà agli ottavi Naomi Osaka che ha avuto la meglio in tre set (7-6, 6-7, 6-4) su Iva Jovic, n. 17 del seeding. Infine c'è la rivelazione polacca Maya Chwalinska. La 24enne di Dabrowa Gornicza, n. 114 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, è per la prima volta in carriera alla seconda settimana di uno Slam grazie alla vittoria in rimonta sulla greca Sakkari.

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Roland Garros, i risultati di oggi

UOMINI

  • [25] F. Cerundolo (Arg) - Svajda (Usa) 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 3-6
  • J.M. Cerundolo (Arg) - Landaluce (Esp) 6-4, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6
  • [WC] Kouame (Fra) - Tabilo (Chi) 6-4, 3-6, 4-6, 6-7
  • [4] Auger-Aliassime (Can) - [31] Nakashima (Usa)
  • [Q] Faria (Por) - [19] Tiafoe (Usa)

DONNE

  • [17] Jovic (Usa) - [16] Osaka (Jpn) 6-7, 7-6, 4-6
  • Sakkari (Gre) - [Q] Chwalinska (Pol) 6-1, 3-6, 2-6
  • [25] Shnaider - Oliynykova (Ukr) 7-5, 6-1
  • Parry (Fra) - [6] Anisimova (Usa) 6-3, 4-6, 7-6
  • [1] Sabalenka - Kasatkina (Aus) 6-0, 7-5
  • [22] Kalinskaya - Osorio (Col) 6-3, 0-6, 6-2
  • [9] Mboko (Can) - [19] Keys (Usa) 3-6, 7-5, 5-7
  • [4] Gauff (Usa) - [28] Potapova (Aut) 6-4, 6-7, 4-6

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