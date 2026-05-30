Berrettini commosso: "Merito di stare qui"

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Roland Garros, Berrettini: "Non mi aspettavo di arrivare agli ottavi, merito di stare qui"

roland garros

Commosso per il ritorno alla seconda settimana di uno Slam dopo tre anni dall’ultima volta, Matteo Berrettini ha raccontato i sacrifici affrontati lungo questo percorso: "Non mi aspettavo di arrivare agli ottavi. Con il mio team abbiamo lavorato duramente, sia dal punto di vista fisico che mentale, per poterci godere partite come questa. Durante il match continuavo a ripetermi che meritavo di essere qui"

LA CRONACA DEL MATCH

1057 giorni. Tanto ha dovuto attendere Matteo Berrettini prima di tornare nella seconda settimana di uno Slam. Da Wimbledon 2023 al Roland Garros 2026. In mezzo tre anni di sofferenza e adesso la rinascita del romano, testimoniata dalle lacrime alla fine della partita vinta contro Comesana dopo 5 ore e 13 minuti, il match più lungo della sua carriera. "Durante la partita mi ripetevo che meritavo di essere qui - ha raccontato Berrettini - Non mi aspettavo di arrivare agli ottavi del Roland Garros. Dietro c'è tantissimo lavoro che il mio team conosce bene, quanto abbiamo lavorato duramente dal punto di vista fisico e mentale per goderci questo tipo di partite. Se avessi perso mi avrebbe fatto male, ma sarebbe stata comunque una grande battaglia".

"Il tiebreak sembrava infinito"

Berrettini, che si è detto orgoglioso del suo team e ha ringraziato il pubblico per il supporto, ha reso onore a Comesana che per oltre 5 ore ha giocato alla pari: "Francisco ha giocato una partita incredibile, avrà sbagliato due palle in cinque ore (ride, ndr). Ho dovuto cercare la strada per vincere questa partita. Il tiebreak sembrava infinito: sono così contento di avercela fatta". 

Leggi anche

Berrettini agli ottavi: Comesana ko dopo 5h13'

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Arnaldi-Collignon LIVE: quinto set decisivo

roland garros

Quinto set decisivo nella sfida tra Matteo Arnaldi e Raphael Collignon: l'azzurro vince il quarto...

J. Cerundolo vince dopo 6h, fuori il fratello Fran

roland garros

Una vittoria e una sconfitta per la famiglia Cerundolo: Juan Manuel vince dopo 5 ore e 58 minuti...

Berrettini commosso: "Merito di stare qui"

roland garros

Commosso per il ritorno alla seconda settimana di uno Slam dopo tre anni dall’ultima volta,...

Berrettini agli ottavi: Comesana ko dopo 5h13'

roland garros

Vittoria monumentale di Matteo Berrettini che batte Francisco Comesana al super tiebreak del...

Nole celebra Fonseca: "Ha davanti grande carriera"

sui social

Il giorno dopo la battaglia infinita durata cinque ore contro Joao Fonseca, Novak Djokovic ha...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS