Torino si candida a ospitare nel 2021 l'Atp Finals, il torneo riservato ai migliori otto giocatori e alle migliori otto coppie di doppio dell'anno. La Federazione Italiana Tennis, in collaborazione con il Coni e grazie all'appoggio di Governo, Comune di Torino e Regione Piemonte ha presentato ufficialmente la candidatura del capoluogo piemontese, che ha indicato come impianto per le partite il Pala Alpitour. Il 14 dicembre l'Atp comunicherà la short list delle tre città candidate che si giocheranno a marzo l'assegnazione.

"Le Atp Finals a Torino sono una grande opportunità- sottolinea il presidente della Fit Angelo Binaghi - un sogno da realizzare. Ringrazio il Governo nazionale che ci ha fornito un rapido appoggio dopo aver manifestato un immediato interessamento, il Comune e la Regione che ci mettono in condizione di poter concorrere per portare in Italia la competizione più importante al mondo del tennis maschile".

Per il sindaco, Chiara Appendino, "portare a Torino un evento come questo che verrà assegnato per cinque edizioni e che porterebbe importanti ricadute sul territorio, sarà una sfida tutt'altro che semplice ma che non ci spaventa perché abbiamo un Palasport attrezzato e perfetto per ospitare una manifestazione di questo livello e possiamo contare su elevate competenze in materia di organizzazione e gestione di grandi eventi sportivi e su una squadra forte a sostegno della candidatura".