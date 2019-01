Non comincia nel migliore dei modi l'avventura azzurra agli Australian Open, che ha visto scattare le qualificazioni nella notte. Solo un italiano si è infatti qualificato al secondo turno, vincendo oltretutto un derby: si tratta di Luca Vanni, 164 del ranking ATP, che sul cemento del Melbourne Park ha superato Alessandro Giannessi. Il 33enne di Castel del Piano, che si è aggiudicato con un doppio 6-4 l'incontro, se la vedrà al secondo turno contro l'ucraino Sergiy Stakhovsky, numero 133 del mondo. Subito fuori, invece, Salvatore Caruso, Gian Marco Moroni, Gianluigi Quinzi e Andrea Arnaboldi. Mercoledì tocca agli altri 9 italiani in tabellone (erano in 15 al via: record): Lorenzo Sonego, prima testa di serie delle quali, Paolo Lorenzi, quarta testa di serie, Simone Bolelli, 25esima testa di serie, Stefano Travaglia 27esima testa di serie, Lorenzo Giustino, Federico Gaio, Filippo Baldi e Stefano Napolitano-Matteo Donati, che si sfideranno in un derby azzurro. Già cinque gli italiani inseriti nel main draw del primo Slam della stagione, in programma dal 14 al 27 gennaio: Fabio Fognini, numero 1 italiano e 13esimo del ranking, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Matteo Berrettini e Thomas Fabbiano.

Australian Open, i risultati delle qualificazioni del tabellone maschile

(16) Miomir Kekmanovic (SRB) b. Gianluigi Quinzi (ITA) (ITA) 64 36 63

Pedro Martinez (ESP) b. Andrea Arnaboldi (ITA) 63 63

Jason Jung (TPE) b. Gian Marco Moroni (ITA) 36 61 76(7)

Luca Vanni (ITA) b. Alessandro Giannessi (ITA) 64 64

Donne, subito fuori la Paolini

Niente da fare per Jasmine Paolini, che nel tabellone femminile è stata eliminata al primo turno. La 23enne, numero 205 WTA, è stata battuta 4-6, 6-1, 6-3 dalla russa Veronika Kudermetova (111 del ranking). Mercoledì tocca alle altre 4 azzurre in tabellone: Anastasia Grymalska, Martina Di Giuseppe, Giulia Gatto-Monticone e Martina Trevisan. Nel main draw è al momento presente una sola italiana, Camila Giorgi.