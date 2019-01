Novak Djokovic si è qualificato per la semifinale degli Australian Open. Il numero 1 del mondo e del draw, ha sfruttato il ritiro del giapponese Kei Nishikori, 9 del ranking e ottava testa di serie del seeding, che ha abbandonato nel secondo set quando era sotto 6-1, 4-1 dopo appena 52' di gioco. Per Nole, a caccia del settimo successo nel Down Under, si tratta della decima semifinale a Melbourne, la 34^ in uno Slam (la terza di fila dopo Wimbledon e US Open). Djokovic parte fortissimo, sfruttando la stanchezza di un Nishikori reduce da una settimana davvero faticosa, e strappa il servizio all'avversario già alla prima occasione, ripetendosi poi nel sesto game e chiudendo agevolmente il primo set 6-1. Nole piazza il break anche in apertura del secondo set (3° gioco), dopo che Nishikori ha richiesto l'intervento del fisioterapista per un massaggio alla coscia destra. Il giapponese resta in campo nonostante le menomate condizioni fisiche, ma sul 4-1 nel secondo set dice basta. Djokovic affronterà venerdì Lucas Pouille, che ha battuto a sorpresa il canadese Milos Raonic: tra i due non ci sono precedenti.

Super Pouille batte Raonic: prima semifinale Slam

Lucas Pouille si regala una splendida semifinale a Melbourne: il francese, numero 31 Atp e 28 del tabellone, ha superato con il punteggio di 7-6(4), 6-3, 6-7(2), 6-4, dopo poco più di tre ore di gioco, il canadese Milos Raonic, numero 17 del ranking mondiale e 16esima testa di serie, tra i giocatori più caldi di questo inizio 2019 dopo aver eliminato in serie Nick Kyrgios, Stan Wawrinka e Alexander Zverev. Pouille, che nelle cinque partecipazioni precedenti agli Australian Open non aveva mai vinto nemmeno un match, sta facendo tesoro dei preziosi consigli di Amelie Mauresmo (vincitrice del titolo Down Under nel 2006), che ha rinunciato all’incarico di capitano di Coppa Davis dei Bleus per seguirlo come coach. Il 24enne di Grande-Synthe è alla prima semifinale in uno Slam (dopo aver raggiunto i quarti di finale a Wimbledon e poi agli US Open nel 2016), esattamente come l'altra grande rivelazione di questo torneo, il greco Stefanos Tsitsipas, che giovedì si giocherà un posto in finale contro il numero 2 del mondo, Rafa Nadal.