Federer-Nadal, tutti i precedenti

2017 - Shanghai, finale, superficie veloce: Federer-Nadal 6-4, 6-3. Cambiano i continenti, ma non la sostanza: il 2017 è tutto a favore di Roger, che vince anche il quarto e ultimo duello dell’anno sul cemento di Shanghai, nella finale del Masters 1000 cinese. Finisce in un’ora e 12’ di gioco, con lo spagnolo capace di raccogliere appena 7 giochi e lasciare strada al Re, al 94° torneo e il 27° Masters della carriera, aggiornando la sfida dei Fedal a 23-15 per Rafa.



2017 - Miami, finale, superficie veloce: Federer-Nadal 6-3, 6-4. La storia del Fedal 2017, dopo Melbourne e Indian Wells, non cambia nemmeno nella finale di Miami, dove nell’ora e mezza necessaria per vincere 2-0, Federer appare ancora più dominante che in California. Roger conquista così il 91° titolo in carriera e il terzo “Sunshine Double” a 11 anni di distanza dall’ultima volta, confermando il suo momento magico alla veneranda età di quasi 36 anni.

2017 - Indian Wells, quarto turno, superficie veloce: Federer-Nadal 6-2, 6-3. Era dal terzo turno di Miami del 2004 che i due non si affrontavano prima dei quarti di finale, in una sfida che Roger chiude 6-2 6-3 mettendo fine al primo set in appena 34 minuti. Non c’è spazio per nessuno, da Nadal a Wawrinka: Roger chiude in bellezza il torneo vincendo in finale il derby con Wawrinka.