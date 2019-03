Indian Wells 2019, Fognini e Djokovic eliminati in semifinale nel torneo di doppio

Si è interrotta in semifinale la corsa di Fabio Fognini e Novak Djokovic nel tabellone del doppio a Indian Wells, primo Atp Masters 1000 del 2019, in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Il ligure e il serbo numero uno del mondo hanno ceduto di misura, con il punteggio di 7-6(5), 2-6, 10-6, in un'ora e 40 minuti di gioco, alla coppia di specialisti formata dal polacco Lukasz Kubot e dal brasiliano Marcelo Melo, sesta favorita del seeding. Questi ultimi si giocheranno il titolo con il croato Nikola Metkic e l'argentino Horacio Zeballos, che a sorpresa hanno eliminato per 7-6(3), 7-6(3) l'austriaco Oliver Marach e l'altro croato Mate Pavic, terzi favoriti del torneo.