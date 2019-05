ATP 1000 Madrid, i risultati di oggi: Djokovic e Federer ai quarti di finale

Roger Federer, si è qualificato per i quarti di finale del Madrid Open, quarto torneo Masters 1000 stagionale in corso sui campi in terra battuta della "Caja Magica". Lo svizzero, tornato martedì a calcare i campi in terra battuta dopo tre anni di assenza, ha battuto il francese Gael Monfils, numero 18 del ranking mondiale, con i parziali di 6-0, 4-6, 7-6 dopo due ore di gioco. Per il numero 3 della classifica mondiale e quarta forza del seeding, tre volte vincitore nella capitale spagnola (2006, 2009 e 2012), si tratta della vittoria in singolare numero 1200 nel tour. Primo set a senso unico, con Roger che lo porta a casa 6-0 in 19' complice un Monfils da 15 errori e appena 9 punti (contro i 25 del rivale). Decisamente diverso l'atteggiamento del francese nel secondo parziale: prima il break iniziale con un paio di magie che lo portano sul 4-1, ma anche due doppi falli nel settimo game che rimettono Federer in carreggiata (4-4). Quando l'inerzia sembra tutta a favore dello svizzero, ecco il break del francese nel 10° game che chiude 6-4 e riapre i conti. Il Re perde terreno e fiducia nei suoi colpi (anche un warning per 'ball abuse'), lasciando il servizio anche nel turno di battuta iniziale del 3° set, ma recuperando il break con un paio di magie nel 7° game. Roger salva due match point e si rifugia nel tie-break, vinto con esperienza dallo svizzero, che ora quarti se la vedrà con l'austriaco Dominic Thiem, che ha battuto in due set l'azzurro Fabio Fognini, nella rivincita della finale di Indian Wells.