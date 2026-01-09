Musetti-Rublev all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streamingatp hong kong
Prima semifinale del 2026 per Lorenzo Musetti che affronta il russo Andrey Rublev, numero 3 del seeding, all'Atp 250 di Hong Kong. Il match, in programma sabato 10 gennaio alle ore 8.30, sarà in diretta su diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Lorenzo Musetti torna in campo per la semifinale dell'Atp 250 di Hong Kong. Il carrarino e testa di serie numero 1, dopo la netta vittoria contro Wong ai quarti di finale in due set, se la vedrà contro il russo Andrey Rublev. Il numero 3 del seeding viene dal successo contro il portoghese Borges per 6-3, 6-4. Il match, in programma sabato 10 gennaio alle ore 8.30, sarà in diretta su diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
I precedenti
Musetti e Rublev si affronteranno per la seconda volta in carriera. Tra i due, infatti, c'è solo un precedente, che risale al 2020, quando in quel di Dubai il russo vinse con un doppio 6-4.
- 2020, Atp Dubai (R32): Rublev b. Musetti 6-4, 6-4
Il programma di sabato su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 8: ALCARAZ (Spa) - SINNER (Ita)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 8.30: MUSETTI (Ita) - RUBLEV
- a seguire: GIRON (usa) - BUBLIK (Kaz)
SKY SPORT MAX (205)
- ore 2: SABALENKA - MUCHOVA (Cze)
- ore 4: KOVACEVIC (Usa) - NAKASHIMA (Usa)
- non prima delle 6: PEGULA (Usa) - KOSTYUK (Ukr)
- non prima delle 9.30: MEDVEDEV - MICHELSEN (Usa)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 5.30: EALA (Phi) - X. WANG (Chn)
- a seguire: SVITOLINA (Ukr) - JOVIC (Usa)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.