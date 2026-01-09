Lorenzo Musetti ha battuto Coleman Wong per 6-4, 6-4 ed è in semifinale all'Atp 250 di Hong Kong. Sfiderà uno tra Rublev e Borges. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lorenzo Musetti è in semifinale all'Atp 250 di Hong Kong, al suo primo torneo del 2026 . Il carrarino, numero 1 del seeding, ha sconfitto la wild card locale Coleman Wong con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 14 minuti. Per Musetti si tratta della 26^ semifinale a livello Atp. Sfiderà uno tra Borges e Rublev.

La cronaca del match

Una partita ben gestita da parte di Musetti. L'azzurro non ha sfruttato una palla break nel quinto game, ma ha poi tolto il servizio a Wong nel settimo gioco. Salito 4-3, Musetti ha chiuso il primo set senza problemi 6-4. Nel secondo set, invece, l'azzurro ha perso per la prima volta del match la battuta, ma ha poi conquistato l'immediato controbreak nel quinto game. Il momento decisivo è stato il nono gioco, quando Musetti ha strappato il break per il 5-4 e portato a casa la partita.