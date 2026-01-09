Sinner-Alcaraz, esibizione a Seul in tv e streaming: orari e dove vederloseul
Inizia da Seul la stagione di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, impegnati sabato alle 8 in un match di esibizione a Seul. Saranno le prove generali per l'azzurro e lo spagnolo in vista degli Australian Open. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz iniziano il loro 2026 a Seul, in Corea del Sud. Il n. 1 e il n. 2 al mondo saranno protagonisti di un match di esibizione alla Inspire Arena di Incheon, nel loro primo impegno della nuova stagione. L'appuntamento è sabato 10 gennaio alle 8 (orario italiano), in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. L'incontro sarà visibile anche in differita alle 22 su TV8.
Sinner-Alcaraz, il primo confronto del 2026
L'esibizione di Seul segnerà un nuovo capitolo nella sfida tra Sinner e Alcaraz che si ritroveranno uno di fronte l'altro due mesi dopo la finale delle Atp Finals di Torino, vinta da Jannik. Il bilancio nei sette match disputati nel 2025 (includendo anche il Six Kings Slam) è di 4-3 in favore del murciano, reduce dalla separazione con il coach Juan Carlos Ferrero. Saranno, inoltre, le prove generali in vista degli Australian Open dove Sinner difenderà il titolo, andando a caccia di uno storico tris.