Inizia da Seul la stagione di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, impegnati sabato alle 8 in un match di esibizione a Seul. Saranno le prove generali per l'azzurro e lo spagnolo in vista degli Australian Open. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz iniziano il loro 2026 a Seul, in Corea del Sud. Il n. 1 e il n. 2 al mondo saranno protagonisti di un match di esibizione alla Inspire Arena di Incheon, nel loro primo impegno della nuova stagione. L'appuntamento è sabato 10 gennaio alle 8 (orario italiano), in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. L'incontro sarà visibile anche in differita alle 22 su TV8.