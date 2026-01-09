Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Sinner-Alcaraz, esibizione a Seul in tv e streaming: orari e dove vederlo

seul

Inizia da Seul la stagione di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, impegnati sabato alle 8 in un match di esibizione a Seul. Saranno le prove generali per l'azzurro e lo spagnolo in vista degli Australian Open. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz iniziano il loro 2026 a Seul, in Corea del Sud. Il n. 1 e il n. 2 al mondo saranno protagonisti di un match di esibizione alla Inspire Arena di Incheon, nel loro primo impegno della nuova stagione. L'appuntamento è sabato 10 gennaio alle 8 (orario italiano), in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. L'incontro sarà visibile anche in differita alle 22 su TV8.

Sinner-Alcaraz, il primo confronto del 2026

L'esibizione di Seul segnerà un nuovo capitolo nella sfida tra Sinner e Alcaraz che si ritroveranno uno di fronte l'altro due mesi dopo la finale delle Atp Finals di Torino, vinta da Jannik. Il bilancio nei sette match disputati nel 2025 (includendo anche il Six Kings Slam) è di 4-3 in favore del murciano, reduce dalla separazione con il coach Juan Carlos Ferrero. Saranno, inoltre, le prove generali in vista degli Australian Open dove Sinner difenderà il titolo, andando a caccia di uno storico tris.

Leggi anche

Sinner è in Corea: sabato l'esibizione con Alcaraz

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Kyrgios non giocherà gli Australian Open

Tennis

Con una storia pubblicata sui social, Nyck Kyrgios ha annunciato che non prenderà parte al...

Musetti in semifinale: Wong battuto in due set

atp hong kong

Lorenzo Musetti ha battuto Coleman Wong per 6-4, 6-4 ed è in semifinale all'Atp 250 di Hong Kong....

Sinner: "Doppio con Alcaraz, perché no?"

live seul

A Seul è la vigilia della super esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due protagonisti...

Hong Kong, Musetti e Sonego in finale in doppio

Tennis

La prima finale azzurra del 2026 del tennis porta la firma di Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti,...

Musetti-Wong venerdì alle 6.30 su Sky Sport Uno

atp hong kong

Lorenzo Musetti se la vedrà ai quarti di finale dell'Atp 250 di Hong Kong contro la wild card...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS