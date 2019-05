Roland Garros, i risultati di oggi: Berrettini al 2° turno, Fabbiano eliminato

Comincia con il piede giusto il Roland Garros di Matteo Berrettini. Nella giornata di apertura del secondo Slam stagionale, in corso sul rosso di Parigi, il numero 32 Atp e 29^ testa di serie, ha battuto in rimonta lo spagnolo Pablo Andujar (93 del ranking): 6-7, 6-4, 6-4, 6-2 i parziali in tre ore e 28' per il 23enne romano, che sembra aver smaltito la delusione per l'eliminazione agli ottavi degli Internazionali d'Italia. Berrettini, alla seconda partecipazione nel main draw del Roland Garros (lo scorso anno è stato fermato al terzo turno da Thiem), se la vedrà ora con il talento norvegese Casper Ruud, n° 63 del mondo e vincitore all'esordio con il lettone Gulbis.

Cilic-Fabbiano 6-3, 7-5, 6-1

Niente da fare per Thomas Fabbiano, che è stato eliminato all’esordio del Roland Garros. Nel match che ha aperto il programma sul “Suzanne Lenglen” il pugliese, numero 98 Atp, alla terza presenza nel main draw (secondo turno lo scorso anno il miglior risultato), ha ceduto per 6-3, 7-5, 6-1, in due ore e dieci minuti di gioco, al croato Marin Cilic, numero 13 del ranking mondiale e undicesima testa di serie, che in dodici partecipazioni al Major francese ha raggiunto due volte i quarti (2017 e 2018). Nel secondo parziale il 29enne di San Giorgio Jonico ha servito per il set, ma il 30enne di Medjugorje gli ha strappato il servizio a 15. Anche nel terzo il pugliese è partito bene centrando il break, ma da quel momento Cilic, che ha totalizzato 13 ace, ha infilato sei game consecutivi chiudendo agevolmente la sfida.

Sonego, match da sogno con Federer

Palcoscenico del “Philippe Chatrier” per Lorenzo Sonego, numero 73 del ranking mondiale, per la prima volta nel main draw a Parigi (quarta presenza in un Major), sorteggiato contro Roger Federer, che torna a giocare lo Slam francese dopo quattro anni di assenza: è una sfida inedita quella tra il 24enne torinese e il 37enne fuoriclasse di Basilea, alla 17^ partecipazione (ha vinto nel 2009 ed è stato finalista nel 2006, 2007, 2008 e 2011, sempre stoppato da Nadal).



Cecchinato per una nuova favola parigina

Marco Cecchinato, numero 19 del ranking mondiale e 16^ testa di serie, alla terza presenza nel tabellone principale parigino dove dodici mesi fa ha raggiunto una storica semifinale (attesa quarant’anni dal tennis italiano), testerà il nuovo stadio “Simonne Mathieu” affrontando il francese Nicolas Mahut, numero 253 Atp, in tabellone con una wild card (al suo 17esimo e ultimo Roland Garros: miglior risultato il terzo turno nel 2012 e 2015): il 37enne di Angers ha vinto i due precedenti, entrambi sul cemento ed entrambi datati 2016.