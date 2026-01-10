Sinner-Alcaraz LIVE alle 8 su Sky Sport Uno

Sinner-Alcaraz, risultato del match esibizione a Seul in diretta live
Si alza il sipario sul 2026 di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, impegnati in un match di esibizione a Seul. L'incontro sarà in diretta dalle 8 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Sinner: "Giocare in doppio con Alcaraz? Perché no... "
Alcaraz: "Il mio rovescio non è male. Vero Jannik?"
Sinner: "Certo che Alcaraz sarebbe arrivato ad alti livelli"
Sinner: "Non possiamo paragonarci ai Big 3"
Ieri è stata la giornata dedicata alle conferenze stampa di Sinner e Alcaraz. "Ho qualche piccolo dettaglio da sistemare prima dell'Australia, sono felice di iniziare la stagione qui" ha detto Jannik.
Sinner: 'Doppio con Alcaraz, perché no?'
Intanto questa settimana è scattata ufficialmente la stagione 2026 con i primi due tornei: Brisbane e Hong Kong, oltre alla United Cup. Di seguito il calendario Atp 2026 completo, con 59 tornei in programma in 29 nazioni
Dall'Australia alle Finals: il calendario Atp 2026
Dagli Australian Open ripartirà anche la corsa al n. 1 al mondo. Sinner difenderà a Melbourne 2.000 punti, poi avrà tre mesi per guadagnare punti su Alcaraz e provare a riconquistare lo "scettro" mondiale. GLI SCENARI
Al centro dell'attenzione nelle ultime settimane c'è stato il cambio di coach per Carlos Alcaraz che ha scelto di separarsi da Juan Carlos Ferrero. Il n. 1 al mondo inizierà la stagione con Samuel Lopez, già all'interno del suo team nella scorsa stagione
Programmazione simile per Alcaraz che, come Jannik, giocherà il One Point Slam a Melbourne. L'ultimo impegno pre Aus Open per lo spagnolo sarà l'esibizione di giovedì 15 gennaio contro Alex De Minaur
Come nel 2025, Sinner non giocherà tornei ufficiali prima degli Australian Open. Dopo Seul, Sinner sarà impegnato nella Opening Week dello slam australiano: prima il One Point Slam (14 gennaio) e poi il match di esibizione con Auger-Aliassime (16 gennaio)
Sinner, il calendario dei tornei in programma nel 2026
Per Sinner e Alcaraz saranno le prove generali degli Australian Open. Dopo Seul, infatti, entrambi voleranno a Melbourne per il primo Slam dell'anno
Oggi si giocherà sulla superficie preferita di Sinner: il cemento indoor. Teatro del match sarà la Inspire Arena di Incheon, impianto poco fuori Seul che può ospitare fino a 15.000 spettatori
Il 2025, invece, è stato il miglior anno di sempre per Alcaraz: bilancio di 71 vittorie e 9 sconfitte, con otto titoli conquistati e il ritorno al n. 1 Atp
Sinner inizia la nuova stagione dopo un 2025 da 58 vittorie e 6 sconfitte, con un totale di 6 titoli conquistati (tra cui Wimbledon e gli Australian Open)
Sinner-Alcaraz, i confronti nel 2025
- Atp Finals (F): Sinner b. Alcaraz 7-6, 7-5
- Six Kings Slam (F): Sinner b. Alcaraz 6-2, 6-4
- US Open (F): Alcaraz b. Sinner 6-2, 3-6, 6-1, 6-4
- Cincinnati (F): Alcaraz b. Sinner 5-0 ret.
- Wimbledon (F): Sinner b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4
- Roland Garros (F): Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6
- Roma (F): Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-1
Sinner e Alcaraz si ritroveranno di fronte esattamente 55 giorni dopo la finale delle Atp Finals, vinta da Jannik. Nel 2025 ci sono stati 7 confronti: 4-3 il bilancio finale in favore dello spagnolo
Il match è in programma alle ore 8, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Primo impegno del 2026 per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L'azzurro e lo spagnolo sono protagonisti di un match di esibizione a Seul, in Corea del Sud