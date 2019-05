Roland Garros, i risultati di oggi: Fognini batte Seppi e vola al 2° turno

Fabio Fognini si è qualificato per il 2° turno del Roland Garros, secondo Slam del 2019 in corso sul rosso di Parigi. Il numero 12 del ranking mondiale e nona testa di serie, ha battuto in un derby tutto azzurro il compagno di mille battaglie in Coppa Davis Andreas Seppi, 71 Atp, ko per la 6^ volta di fila contro l'amico e rivale. 6-3, 6-0, 3-6, 6-3 i parziali in due ore e 20' di gioco per il vincitore del Masters di Montecarlo, che a Parigi vanta i quarti di finale nel 2011 (quando per via di un infortunio non poté nemmeno scendere in campo contro Djokovic). Fognini, che al 2° turno se la vedrà con l'argentino Federico Delbonis (75 del ranking, 4-3 i precedenti per l'azzurro), è nello spicchio di tabellone del tedesco Alexander Zverev, numero 5 del ranking e del seeding, possibile avversario negli ottavi. Per il ligure, che approda al 2° turno di Parigi per la terza volta consecutiva, si tratta del 50° successo a livello Slam, dove al momento lo precedono solamente Mulligan (52), lo stesso Seppi (57), Panatta (62) e Pietrangeli (90).