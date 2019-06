Roland Garros, i risultati di oggi: Fognini batte Bautista e vola agli ottavi

Caruso, sfida da sogno a Djokovic

Prosegue la favola di Salvatore Caruso, in campo ora sul Centrale Philippe Chartrier contro il numero 1 del mondo Novak Djokovic. Il 26enne di Avola, che prima di Parigi aveva vinto un solo match a livello Atp, è al terzo turno per la prima volta in carriera in uno Slam dopo aver superato le qualificazioni. Giovedì scorso ha travolto al secondo turno in tre set il francese Gilles Simon, testa di serie numero 25: 61 62 64. All'esordio si era sbarazzato in quattro set dello spagnolo Jaume Munar per 75 46 63 63. Il siciliano, numero 147 Atp (ma è già sicuro di salire al 120, best ranking) e alla seconda presenza a uno Slam dopo quella degli Australian Open 2018, sfiderà per la prima volta Nole, che non perde un match in un Major esattamente da 12 mesi, quando a sconfiggerlo fu un altro siciliano, Marco Cecchinato, in un quarto di finale del Roland Garros 2018 indimenticabile per tutti i tifosi italiani.