Roland Garros: Fognini-Zverev, il risultato in diretta LIVE

E' il giorno di Fabio Fognini contro Sascha Zverev. La posta in palio è altissima. Non solo i quarti di finale del Roland Garros, che entrambi hanno già raggiunto una volta: il 32enne di Arma di Taggia, nona testa di serie del tabellone, nel 2011 quando avrebbe dovuto sfidare Djokovic, ma non giocò perché infortunato, il 22enne nato ad Amburgo (5 del seeding) dodici mesi fa battuto da Thiem. Fabio insegue un posto in Top 10: Il successo in quattro set su Bautista Agut gli ha già regalato un assaggio virtuale di quella fatidica soglia. L'ingresso fra i primi 10 del mondo diventerà realtà qualora dovesse battere Zverev. Nella classifica live l'azzurro è al momento al decimo posto: ha superato Isner, assente a Parigi, e lo precede Khachanov, prossimo avversario dell'argentino Del Potro. Anche se Fabio deve guardarsi da altre minacce più remote: Monfils non deve arrivare in finale e Wawrinka non deve vincere il torneo. Fognini sarebbe il terzo italiano dell'era open nella top ten dopo Adriano Panatta, numero 4 nel 1976, l'anno della conquista degli Internazionali d'Italia e del Roland Garros, e Corrado Barazzutti, salito fino al numero 7 nel 1978. Chi uscirà vincitore del match affronterà ai quarti il n°1 del mondo, Novak Djokovic.