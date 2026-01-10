Musetti-Rublev all'Atp Hong Kong, il risultato in diretta live della partita
Lorenzo Musetti gioca la prima semifinale del 2026: all'Atp 250 di Hong Kong, il carrarino affronta Andrey Rublev (testa di serie numero 3). Il russo vince il primo set al tiebreak: 7-6 in 52 minuti. Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
in evidenza
4° game: Musetti annulla due palle break e tiene il servizio, 2-2 con Rublev
Quarto gioco non facile per Musetti, che sul 15-30 commette il primo doppio fallo del secondo set e concede due palle break a Rublev. L'azzurro le annulla e ai vantaggi porta a casa un game molto complicato affidandosi al servizio e dritto.
3° game: Rublev tiene il servizio, 2-1 con Musetti
Musetti parte bene in questo terzo game e sale 15-30 con una super risposta di dritto. Poi ci pensa Rublev che vince tre punti consecutivi e completa la rimonta confermando così il servizio.
2° game: Musetti tiene il servizio, 1-1 con Rublev
A Musetti serviva tanto iniziare bene questo secondo set. Lorenzo sale 30-0, poi è sfortunato e colpisce il nastro (30-15). Alla fine, l'azzurro approfitta dell'errore con il rovescio di Rublev e tiene il suo primo turno di battuta a quindici.
1° game: Rublev annulla una palla break e tiene il servizio, 1-0 con Musetti
Musetti parte subito molto aggressivo e sale 0-30. Rublev rimonta, ma Lorenzo va dentro con una bella risposta di dritto e si procura palla break. Rublev la annulla e con una prima vincente chiude il game ai vantaggi.
2° SET AL VIA: Rublev al servizio.
Rublev vince il primo set: 7-6 con Musetti
Andrey Rublev vince il tiebreak e porta a casa il primo set: 7-6 il punteggio contro Musetti dopo 52 minuti di gioco. Un primo parziale molto equilibrato: Rublev ha conquistato il break nel quinto game, ma è poi arrivata la reazione di Musetti che ha strappato la battuta al russo nell'ottavo gioco. Inevitabile il tiebreak, dominato da Rublev (7-3). Tra poco il secondo set LIVE su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
MUSETTI-RUBLEV 3-6 - TIEBREAK LIVE
MUSETTI-RUBLEV 2-6 - TIEBREAK LIVE
MUSETTI-RUBLEV 1-6 - TIEBREAK LIVE
MUSETTI-RUBLEV 1-5 - TIEBREAK LIVE
MUSETTI-RUBLEV 1-4 - TIEBREAK LIVE
MUSETTI-RUBLEV 1-3 - TIEBREAK LIVE
MUSETTI-RUBLEV 1-2 - TIEBREAK LIVE
MUSETTI-RUBLEV 1-1 - TIEBREAK LIVE
MUSETTI-RUBLEV 1-0 - TIEBREAK LIVE
12° game: Rublev tiene il servizio, 6-6 con Musetti
Game perfetto di Rublev che a zero tiene il turno di battuta. Questo primo set si deciderà al tiebreak.
11° game: Musetti tiene il servizio, 6-5 con Rublev
Turno di battuta in cui Musetti fa completo affidamento sul servizio con i quattro punti che gli permettono di vincere a trenta questo undicesimo game e di assicurarsi il tiebreak. Rublev servirà per restare nel primo set.
10° game: Rublev tiene il servizio, 5-5 con Musetti
Rublev torna a fare punti nel game più importante: sul 30-30, Musetti prova il colpo di rovescio che termina però fuori. Il russo ne approfitta e con il servizio vincente si prende il 5-5.
9° game: Musetti tiene il servizio, 5-4 con Rublev
Match completamente cambiato in questa fase, dominio totale di Musetti che con due prime vincenti e un ace (il secondo della sua partita) tiene a zero il servizio e sale 5-4. Sono dodici i punti consecutivi vinti dall'azzurro. Rublev si prepara a servire per restare nel primo set.
8° game: controbreak Musetti, 4-4 con Rublev
Ecco la reazione di Musetti! L'azzurro gioca un game straordinario in risposta e a zero conquista il controbreak. Sullo 0-15, Lorenzo gioca uno splendido rovescio lungoriga, poi sale 0-40 grazie all'errore di dritto di Rublev e chiude a zero il game. Ristabilita la parità a Hong Kong!
7° game: Musetti tiene il servizio, Rublev avanti 4-3
Game complicato ma fondamentale per Musetti, che tiene il turno di battuta. Rublev parte con una super risposta, poi Lorenzo cresce di livello e vince quattro punti consecutivi.
6° game: Rublev tiene il servizio, 4-2 con Musetti
Rublev perfetto in questo game: il russo tiene a zero il servizio per la prima volta del match e conferma il break conquistato nel quinto gioco. Sono sette i punti consecutivi vinti da Rublev.
5° game: break Rublev, 3-2 con Musetti
Arriva il primo break della partita ed è di Rublev. Musetti sul 15-30 fa ancora affidamento sul servizio e realizza il primo ace della sua partita. Lorenzo sale 40-30, ma commette un doppio fallo forzando la seconda. Si va ai vantaggi, in cui Rublev comanda gli scambi e si prende con una grande risposta il break.
4° game: Rublev tiene il servizio, 2-2 con Musetti
Game ben gestito da Rublev, che non può nulla sulla risposta di rovescio di Musetti per il 15-15. Sul 30-15 il russo vince lo scambio più duro della partita con un bel colpo di dritto e chiude a trenta questo quarto gioco. Parità.
3° game: Musetti tiene il servizio, 2-1 con Rublev
Musetti sbaglia ancora con il rovescio e va sotto 15-30, poi fa affidamento sul servizio per il 30-30. Il carrarino va dentro con un servizio e dritto e porta a casa un game che poteva complicarsi con una splendida seconda.
2° game: Rublev tiene il servizio, 1-1 con Musetti
Musetti si prende il primo quindici del game con una bella risposta. L'azzurro poi sbaglia con il dritto e non può nulla sul grande servizio di Rublev (30-15). Lorenzo manda lungo il colpo di rovescio (40-15), con il russo che chiude il game con il suo primo ace della partita.
1° game: Musetti tiene il servizio, 1-0 con Rublev
Musetti parte alla grande e conquista il primo punto del match con il servizio, poi sale 30-0 venendo a giocare a rete e va dentro con una prima vincente (40-0). A quindici Lorenzo tiene il servizio e sale 1-0.
Si parte, inizia Musetti-Rublev!
1° SET AL VIA: Musetti al servizio.
Effettuato il sorteggio con i due giocatori vicino alla rete e l'immancabile foto. Inizia il riscaldamento, poi si parte!
In caso di vittoria, Musetti diventerebbe da lunedì nuovo numero 5 al mondo. Si tratterebbe del best ranking in carriera per il carrarino.
Tutto pronto a Hong Kong per la prima semifinale di giornata: tra poco l'ingresso in campo di Musetti e Rublev.
Chi vince tra Musetti e Rublev sfiderà in finale uno tra Giron e Bublik, in campo subito dopo il match tra l'italiano e il russo.
In quel di Hong Kong, Musetti non sarà solo impegnato in singolare. Il carrarino, infatti, giocherà anche la finale di doppio in coppia con Lorenzo Sonego.
Il percorso di Rublev
- Ottavi di finale: Rublev b. Wu 3-6, 6-2, 6-1
- Quarti di finale: Rublev b. Borges 6-3, 6-4
Gli highlights di Rublev-Borges
Su Sky Sport Uno è ormai tutto pronto per l'inizio del match di esibizione a Seul tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Seguilo qui con il nostro liveblog.
Sinner-Alcaraz LIVE su Sky Sport UnoVai al contenuto
Dopo la vittoria agli ottavi contro Wu in tre set, ai quarti di finale Rublev ha sconfitto senza problemi Nuno Borges: 6-3, 6-4 il risultato.
Andrey Rublev è il numero 16 al mondo. Il russo, 28 anni, vanta 17 titoli in carriera e in quel di Hong Kong è il numero 3 del seeding.
I precedenti tra Musetti e Rublev
- 2020, Atp Dubai (R32): Rublev b. Musetti 6-4, 6-4
Musetti e Rublev si affronteranno per la seconda volta in carriera. Tra i due, infatti, c'è solo un precedente, che risale al 2020, quando in quel di Dubai il russo vinse con un doppio 6-4.
Il confronto in numeri tra Musetti e Rublev
Musetti giocherà quest'oggi la sua 25^ semifinale a livello Atp, l'11^ su cemento.
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.
Gli highlights di Musetti-Wong
Lorenzo Musetti viene dalla vittoria contro la wild card locale Coleman Wong con il punteggio di 6-4, 6-4. Una partita controllata da parte del numero 1 del seeding, come puoi vedere nel video con gli highlights.
Il percorso di Musetti
- Ottavi di finale: Musetti b. Etcheverry 6-7, 6-2, 6-4
- Quarti di finale: Musetti b. Wong 6-4, 6-4
Quella di Hong Kong è una partita che vale doppio per Musetti. In caso di vittoria contro Rublev, il carrarino diventerà infatti il nuovo numero 5 del ranking mondiale, migliorando il suo best (6). Dopo Sinner (1) e Panatta (4), Lorenzo sarebbe il terzo miglior italiano di sempre nel ranking Atp dal 1968 a oggi.
Giornata imperdibile e di grande tennis sui canali Sky: alle 8, infatti, su Sky Sport Uno si scende in campo con il match di esibizione tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Alle 8.30, invece, all'Atp 250 di Hong Kong Lorenzo Musetti se la vedrà contro Andrey Rublev per un posto in finale nel suo primo torneo del 2026.
Il programma di sabato su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 8: ALCARAZ (Spa) - SINNER (Ita)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 8.30: MUSETTI (Ita) - RUBLEV
- a seguire: GIRON (usa) - BUBLIK (Kaz)
SKY SPORT MAX (205)
- ore 2: SABALENKA - MUCHOVA (Cze)
- ore 4: KOVACEVIC (Usa) - NAKASHIMA (Usa)
- non prima delle 6: PEGULA (Usa) - KOSTYUK (Ukr)
- non prima delle 9.30: MEDVEDEV - MICHELSEN (Usa)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 5.30: EALA (Phi) - X. WANG (Chn)
- a seguire: SVITOLINA (Ukr) - JOVIC (Usa)
Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla della sfida in programma all'Atp 250 di Hong Kong.
A Hong Kong è il giorno delle semifinali. In campo Lorenzo Musetti che affronta il russo Andrey Rublev. Avviciniamoci insieme all'inizio della sfida.