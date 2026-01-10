Offerte Sky
Musetti-Bublik all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming

atp hong kong

Prima finale dell'anno per Lorenzo Musetti, che affronta all'Atp 250 di Hong Kong il kazako Alexander Bublik. Il match, in programma domenica 11 gennaio alle ore 8.30, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Oltre al singolare, Musetti giocherà anche la finale di doppio con Sonego

MUSETTI-RUBLEV, GLI HIGHLIGHTS

Numero 1 contro numero 2 del seeding. All'Atp 250 di Hong Kong ci sarà da divertirsi con la finale tra Lorenzo Musetti e Alexander Bublik. L'azzurro (che da lunedì sarà ufficialmente il nuovo numero 5 al mondo) è reduce dalla straordinaria vittoria in rimonta, dalla durata di oltre due ore e mezza, contro Andrey Rublev in tre set e punta al suo terzo titolo Atp. Il kazako, invece, viene dal successo contro Giron in tre set e in caso di vittoria entrerà in top 10. La finale, in programma domenica 11 gennaio alle ore 8.30, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Vedi anche

Musetti in top 5: è il terzo azzurro a riuscirci

I precedenti

Sarà il quarto confronto tra i due, con Bublik che è avanti 2-1 nei precedenti. L'ultima sfida risale al 2024, quando in quel di Stoccarda a vincere fu Musetti a seguito del ritiro di Bublik a inizio terzo set.

  • 2022, Atp Queen's (R32): Bublik b. Musetti 6-3, rit.
  • 2024, Atp Adelaide (QF): Bublik b. Musetti 6-3, 6-7, 7-5
  • 2024, Atp Stoccarda (QF): Musetti b. Bublik 4-6, 6-1, 1-0 rit.

Musetti/Sonego in finale di doppio

Non solo la finale nel singolare per Musetti. Il carrarino, infatti, giocherà anche quella di doppio con Lorenzo Sonego. Il duo azzurro affronterà domenica 11 gennaio (mezz'ora dopo la fine del match tra Musetti-Bublik) la coppia russa Rublev/Khachanov.

Il programma di domenica su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 8.30 - Atp Hong Kong: MUSETTI (Ita) vs Bublik (Kaz)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 7 - Wta Brisbane: Sabalenka vs Kostyuk (Ukr)
  • non prima delle 9.30 - Atp Brisbane: Medvedev vs Nakashima (Usa)

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 5 - Wta Auckland - Svitolina (Ukr) vs Wang (Chn)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

