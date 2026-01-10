I trofei della Davis Cup e Billie Jean King Cup esposti al Gemelli per portare lo sport ai bambini ricoverati. Il Ministro Abodi: "Lo sport fattore di cura e prevenzione per la salute delle persone, dobbiamo portare speranza" SINNER-ALCARAZ A SEUL: GLI HIGHLIGHTS

Non capita tutti i giorni di vedere i trofei della Davis Cup e Billie Jean King Cup attraversare i corridoi di un ospedale. Il Policlinico Gemelli ha ospitato nei reparti di oncologia medica, oncologia pediatrica e neurochirurgia infantile, pediatria generale, centro Nemo pediatrico e neuropsichiatria infantile il progetto Tennis and Friends in Corsia, finalizzato a portare lo sport nei luoghi di cura e incontrare i bambini ricoverati e le loro famiglie. Oltre al passaggio delle coppe, sono state allestite delle reti nei corridoi per permettere ai pazienti di giocare con gli istruttori della Federazione. Non è mancato, poi, il ricordo commosso di Nicola Pietrangeli, capitano della squadra vincitrice della Coppa Davis 1976 e presidente onorario di Tennis and Friends, morto lo scorso dicembre.

Abodi: "Sport fattore di cura per la salute delle persone" Presente all'evento il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. "Lo sport può essere un fattore di cura e prevenzione per la salute e il benessere delle persone. Siamo in un luogo dove c'è dolore, disagio e sofferenza, ma dove dobbiamo portare anche una parola di speranza".

Garbin: "Tennis e salute sullo stesso binario" "Il tennis e la salute corrono sullo stesso binario: quello del gioco di squadra", ha aggiunto Tathiana Garbin, capitana della Nazionale di Tennis femminile italiana. "Proprio come i successi in Coppa Davis e Billie Jean King Cup sono nati dalla forza del gruppo, così nelle corsie degli ospedali medici e ricercatori lavorano uniti per vincere il match più prezioso: la vita. Sostenere queste iniziative significa regalare un sorriso e ricordare a tutti che, restando uniti, siamo più forti di qualsiasi sfida".