Coppa Davis e BJK Cup al Gemelli con Abodi: tennis in corsia per i bimbiTennis & Friends
I trofei della Davis Cup e Billie Jean King Cup esposti al Gemelli per portare lo sport ai bambini ricoverati. Il Ministro Abodi: "Lo sport fattore di cura e prevenzione per la salute delle persone, dobbiamo portare speranza"
Non capita tutti i giorni di vedere i trofei della Davis Cup e Billie Jean King Cup attraversare i corridoi di un ospedale. Il Policlinico Gemelli ha ospitato nei reparti di oncologia medica, oncologia pediatrica e neurochirurgia infantile, pediatria generale, centro Nemo pediatrico e neuropsichiatria infantile il progetto Tennis and Friends in Corsia, finalizzato a portare lo sport nei luoghi di cura e incontrare i bambini ricoverati e le loro famiglie. Oltre al passaggio delle coppe, sono state allestite delle reti nei corridoi per permettere ai pazienti di giocare con gli istruttori della Federazione. Non è mancato, poi, il ricordo commosso di Nicola Pietrangeli, capitano della squadra vincitrice della Coppa Davis 1976 e presidente onorario di Tennis and Friends, morto lo scorso dicembre.
Abodi: "Sport fattore di cura per la salute delle persone"
Presente all'evento il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. "Lo sport può essere un fattore di cura e prevenzione per la salute e il benessere delle persone. Siamo in un luogo dove c'è dolore, disagio e sofferenza, ma dove dobbiamo portare anche una parola di speranza".
Garbin: "Tennis e salute sullo stesso binario"
"Il tennis e la salute corrono sullo stesso binario: quello del gioco di squadra", ha aggiunto Tathiana Garbin, capitana della Nazionale di Tennis femminile italiana. "Proprio come i successi in Coppa Davis e Billie Jean King Cup sono nati dalla forza del gruppo, così nelle corsie degli ospedali medici e ricercatori lavorano uniti per vincere il match più prezioso: la vita. Sostenere queste iniziative significa regalare un sorriso e ricordare a tutti che, restando uniti, siamo più forti di qualsiasi sfida".
Binaghi: "Tennis cresciuto con le persone al centro"
Al messaggio si è unito anche Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel: "Portare la Davis Cup e la Billie Jean King Cup in un luogo di cura come il Gemelli significa dare un senso ancora più profondo a queste vittorie. Il tennis italiano è cresciuto anche perché ha saputo mettere al centro le persone, non solo i risultati. Iniziative come questa raccontano cosa voglia dire restituire al Paese, e in particolare ai più fragili, una parte della gioia e dell’energia che lo sport sa generare".