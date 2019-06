Federer torna in semifinale a Parigi

Roger Federer torna in semifinale al Roland Garros dopo 7 anni e lo fa battendo 7-6, 4-6, 7-6, 6-4 in quattro set e 3 ore e 35' di gioco Stan Wawrinka, ovvero colui che nel 2015 lo aveva sconfitto per l'ultima volta sul rosso parigino. Rivincita dunque per il 37enne di Basilea, il più anziano semifinalista di uno Slam dai tempi di Jimmy Connors nel 1991: per lui sarà l'ottava volta a Parigi, luogo in cui ha trionfato solo nel 2009. Con Wawrinka è stata autentica battaglia, come dimostrano le sole due palle break convertite su 18 tentativi e il doppio fallo su match point nel quarto set: a spuntarla ancora una volta, però, è stato il King, che torna in una semifinale Major a oltre un anno di distanza (Australian Open 2018). Primo set in cui Federer è praticamente ingiocabile nei propri turni di servizio, con appena 5 punti concessi ma anche quattro palle break non sfruttate. Wawrinka si rifugia nel tie-break, ma qui non può nulla contro l'amico-rivale, che prevale 7-4. Nel secondo calano un po' le percentuali in battuta di Roger, che viene punito alla prima occasione nel terzo game da Stan, bravo poi a tenere botta e portare a casa il parziale per 6-4: fatali ancora una volta i tre break point non convertiti dal Maestro, che cede il suo primo set di questo Open di Francia. Federer, che fino a questo punto del torneo aveva ceduto la battuta solo due volte, viene breakkato anche nel sesto game del terzo set (Wawrinka chirurgico con 2/2), ma riesce a recuperare nell'ottavo, sprecando poi due set-point sul 5-4. Il fenomeno di Basilea piazza un paio di magie nel tie-break, riportandosi avanti 2-1. Nel quarto set, dopo l'interruzione per pioggia di oltre un'ora, Federer strappa il servizio a Stanimal nel nono gioco e chiude i conti (nonostante due doppi falli nell'ultimo turno di battuta, di cui uno su match point) dopo una battaglia di quasi 4 ore. Il Fedal n°39 è servito, con Nadal che conduce 23-15 ma che non batte Federer da ben 5 anni. Cinque i precedenti a Parigi (4 finali e una semifinale) con Rafa imbattuto.