Fabio Fognini sarà tra i protagonisti della terza edizione della Laver Cup, competizione in onore del campionissimo australiano che ricalca quello della Ryder Cup di golf, con una squadra a rappresentare l’Europa e l’altra invece semplicemente denominata ‘Mondo’, che si terrà dal 20 al 22 settembre a Ginevra. Prosegue dunque il momento magico del 32enne di Arma di Taggia, che dopo aver vinto il Masters di Montecarlo ed essere entrato per la prima volta in carriera nella Top 10 del ranking ATP, è stato scelto per rappresentare l'Europa insieme agli altri fenomeni della racchetta del Vecchio Continente: stiamo parlando di Roger Federer, Rafa Nadal, Sascha Zverev e Dominic Thiem. "Sono molto felice di poter giocare in Laver Cup - ha detto Fognini -. Giocare di squadra nel tennis è qualcosa di speciale, siamo più abituati a uno sport singolo, dove dobbiamo lottare uno contro uno. Sono felice di avere al mio fianco dei grandi campioni come quelli del Team Europa". Convinto della scelta anche il capitano europeo, Bjorn Borg: "Fabio sta giocando una stagione favolosa, è come rinato: sono convinto che darà una grande mano alla nostra squadra". L'Europa ha conquistato le due precedenti edizioni della Laver Cup, nel 2017 a Praga e nel 2018 a Chicago.