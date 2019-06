Matteo Berrettini vola in finale alla "Mercedes Cup", torneo Atp Tour 250 in corso sui campi verdi di Stoccarda, in Germania, classico appuntamento che inaugura la stagione del tennis sull'erba e che avvicina a Wimbledon. Il 23enne romano, 30 del ranking mondiale (suo best, ma è già certo di salire fino al 24), ha superato nella quinta semifinale della carriera (la prima sull'erba) il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 38 Atp, nel primo incrocio tra i due. 6-4, 7-5 in un'ora e 14' i parziali per l'azzurro, che si qualifica per la 4^ finale in carriera, la terza nelle ultime 7 settimane, la prima sull'erba, superficie storicamente difficile per il tennis italiano. Basti pensare che sul verde, prima di Matteo, vi erano riusciti solo Seppi (3 volte finalista: Eastbourne 2011 e 2012 e Halle 2015) e Tieleman (Queen’s 1998). Contro Struff sono stati sufficienti un break per set e la solita dose di sfrontatezza e talento: il tedesco cede così dopo Kyrgios, Khachanov (seconda testa di serie del seeding) e Kudla. Berrettini attende in finale (in programma domenica alle 15) il Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime, numero 21 Atp e settima testa di serie, che ha sfruttato l'ennesimo ritiro di Milos Raonic, finalista dodici mesi fa. Non ci sono precedenti tra i due giocatori.