Matteo Berrettini non ce l'ha fatta a raggiungere la finale del "Noventi Open", torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.081.830 euro in corso sui campi in erba di Halle, in Germania. In semifinale è stato battuto per 7-6 6-3 dal belga David Goffin, numero 33 del ranking mondiale. Non bastano 14 ace: l'azzurro ha percentuali troppo basse nella seconda di servizio (46%), mentre il belga, dopo aver vinto il tie-break del primo set, chiude il match in 1 ora e 39 minuti alzando il livello delle risposte nel secondo set. Per il numero 22 del ranking Atp dunque niente bis del successo della scorsa settimana a Stoccarda. Goffin affronterà in finale lo svizzero Roger Federer, testa di serie numero uno del torneo.

Federer, finale numero 13 ad Halle

Con un duplice 6-3 al francese Pierre-Hugues Herbert, Roger Federer conquista la 13^ finale sull’erba di Halle. Nessun problema per l’elvetico contro il futuro compagno di doppio a Wimbledon di Andy Murray: Federer non ha concesso alcuna palla break in poco più di un’ora di gioco. Tra il numero 3 del mondo e il decimo titolo sull'erba tedesca c'è ora David Goffin, che ha battuto in sette degli otto confronti diretti. L’unico successo del belga contro “Re Roger” alle Atp Finals 2017.