La 'strana coppia', il 'dream team'. Sono già stati soprannominati così Andy Murray e Serena Williams, che giocheranno il torneo di doppio misto di Wimbledon 2019, al via venerdì. L'annuncio ufficiale, dopo tanti rumors, è finalmente arrivato dagli organizzatori dopo che lo scozzese, due volte vincitore nel singolare, ha firmato mercoledì in mattinata i documenti necessari ad appena 90' dalla deadline. Murray, tornato sui campi al Queen's con la vittoria in doppio insieme a Feliciano Lopez dopo un lungo stop a seguito dell'operazione all'anca, aveva spinto fortemente per giocare insieme alla 'regina' del Championships, sette volte trionfatrice sui prati londinesi (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) e finalista in altre tre occasioni (2004, 2008 e lo scorso anno), a caccia del 24° Slam in singolare che le consentirebbe di eguagliare il record di Slam vinti da Margaret Court. Lo scozzese partecipa anche al torneo di doppio maschile insieme al francese Pierre-Hugues Herbert. Serena ha già vinto il doppio misto sull'erba londinese, ben 21 anni fa quando appena 16enne alzò la coppa insieme a Max Mirny.