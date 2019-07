Thomas Fabbiano prosegue la sua favola a Wimbledon, dove ha raggiunto il 3° turno. Il numero 89 ATP, reduce dalla straordinaria impresa all'esordio contro uno dei possibili favoriti, il greco Stefanos Tsitsipas (6 del mondo), ha battuto in cinque set il croato Ivo Karlovic. 6-3, 6-7, 6-3, 6-7, 6-4 i parziali in poco più di tre ore di gioco per l'italiano, che bissa così il 3° turno conquistato nel 2018, quando fu eliminato proprio dal Next Gen di Atene. 'Davide' ha così battuto 'Golia', che con i suoi 211 centimetri (38 in più di Fabbiano) e un servizio fulminante (38 ace) ha messo in difficoltà l'azzurro, bravo ad annullare una palla break (l'unica affrontata nella partita) sul 4-4 del quinto set con passante spettacolare. Il 40enne di Zagabria, ai quarti a Wimbledon nel 2009, aveva eliminato all'esordio Andrea Arnaboldi. Al 3° turno Fabbiano attende lo spagnolo Fernando Verdasco, vincente del match con l'idolo di casa britannico Kyle Edmund. Uno solo il precedente tra i due, con il n° 37 del ranking che si è imposto quest'anno a Dubai.