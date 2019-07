I principali risultati del 2° turno

Fernando Verdasco (SPA) vs [30] Kyle Edmund (GBR) 4-6, 4-6, 7-6, 6-3, 6-4

[1] Novak Djokovic (SRB) vs Denis Kudla (USA) 6-3, 6-2, 6-2

[10] Karen Khachanov (RUS) vs Feliciano Lopez (SPA) 4-6, 6-4, 7-5, 6-4

Reilly Opelka (USA) vs [22] Stan Wawrinka (SVI) 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 8-6

[15] Milos Raonic (CAN) vs Robin Haase (OLA) 7-6, 7-5, 7-6

[11] Daniil Medvedev (RUS) vs Alexei Popyrin (AUS) 6-7, 6-1, 6-4, 6-4

[26] Guido Pella (ARG) vs Andreas Seppi (ITA) 6-4, 4-6, 4-6, 7-5, 6-1

[4] Kevin Anderson (SFA) vs Janko Tsiparevic (SRB) 6-4, 6-7, 6-1, 6-4