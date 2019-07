Una vittoria 'Spice' per Coco

Scesa sul Centrale con le cuffiette nelle orecchie, forse per concentrarsi, forse per sdrammatizzare il suo debutto sul campo più prestigioso del mondo, Coco è andata subito sotto di un set e di un break, rischiando di terminare la sua favola. Lei però ci ha sempre creduto, come affermato in conferenza stampa dopo il trionfo: "Ho sempre pensato che sarei riuscita a rimontare, non importa come - ha detto -. Non mi importava del punteggio, pensavo solo a rimontare. Ora sono felice che la partita sia finita". La Gauff è entrata nel cuore dei tifosi di Wimbledon per il suo gioco spregiudicato, per i vincenti, la grinta, la tecnica, la spavalderia che solo una 15enne può avere. Ha conquistato anche una tifosa speciale, Geri Horner, ex Spice Girls e moglie del team principal della Red Bull Chris Horner, che è letteralmente impazzita ad ogni punto della teenager di Atlanta. Delirio anche negli Stati Uniti, dove il paragone con le Williams è ovviamente all'ordine del giorno. Ora la aspetta Simona Halep e, con ogni probabilità, un'altra gita sul suo campo preferito, il Centrale di Wimbledon, pronto ad esplodrere ad ogni suo punto.