Eliminata la n° 1 del mondo Barty, avanti Serena

Subito un colpo di scena nel Manic Monday di Wimbledon. La numero 1 del mondo Ashley Barty è stata infatti eliminata dalla statunitense Alison Riske, che si è imposta in rimonta 3-6, 6-2, 6-3. L'australiana ha così visto terminare la striscia di 15 vittorie consecutive dopo i trionfi a Roland-Garros e a Birmingham. Per l'americana si tratta del primo quarto di finale in uno Slam: affronterà Serena Williams, testa di serie n°11 del seeding, che ha battuto nettamente con un doppio 6-2 in appena un'ora di gioco la spagnola Suarez Navarro (30). Avanti anche Elina Svitolina (ottava testa di serie) dopo il successo con la croata Martic, la 33enne ceca Barbora Strycova (battuta in tre set e in rimonta la belga Mertens) e la sorprendente cinese Zhang (50 WTA). Fuori Karolina Pliskova, terza testa di serie, sconfitta 13-11 dalla connazionale Muchova al terzo set dopo un match maratona di tre ore e 16'. Torna ai quarti di Wimbledon l'idolo di casa Johanna Konta, che batte in rimonta la due volte vincitrice del Championships Petra Kvitova.