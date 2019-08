Una settimana da Kyrgios. Il tennista australiano ha vinto a Washington il sesto tiolo in carriera, il secondo del suo 2019, battendo in finale il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 7-6(6) 7-6(4), coronando nel migliore dei modi una settimana che l’ha visto dialogare con il pubblico, servire nel match di semifinale una scarpa a Stefanos Tsitsipas con tanto di inchino e dare spettacolo sul campo. Questa volta un Nick non solo showman, ma anche vincente. In finale l’australiano, che da oggi torna tra i primi 30 del mondo (ora è numero 27), ha messo in mostra il suo classico repertorio, tra tweener e colpi vincenti. E sul match point, immancabile, la richiesta a una signora in prima fila: Kyrgios ha servito un ace esterno, prima di crollare a terra sul cemento come se fosse svenuto. Dopo i saluti a reti con Medvedev è andato ad abbracciare la spettatrice che gli aveva consigliato la traiettoria del servizio. Uno show continuato anche nella premiazione, con l’australiano che ha fatto un po’ di fatica a sollevare il pesantissimo trofeo di Washington.