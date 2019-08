Rafa Nadal si è qualificato per il 3° turno della Rogers Cup, sesto Masters 1000 della stagione, in corso sul cemento di Montreal, in Canada. Lo spagnolo, prima testa di serie del seeding e campione in carica, ha sconfitto il britannico Daniel Evans, n° 53 ATP e proveniente dalle qualificazioni, in un match fortemente condizionato dal maltempo e interrotto per oltre due ore a causa della pioggia. 7-6, 6-4 i parziali per Nadal, quattro volte vincitore dell'Open canadese, in poco più di due ore di gioco. Partenza al rallentatore per Rafa, che cede il servizio nel game iniziale, riuscendo a recuperare il break nel sesto game. Il maiorchino sale di livello, soprattutto nei propri turni di battuta, ma Evans è bravo a non farsi travolgere: il britannico annulla due set point sul 5-4, poi vede cancellata a sua volta l'occasione della vita nel tie-break, conquistato da Rafa dopo una super rimonta. La pioggia spezzetta il match, il n°2 del mondo vola subito 2-0 nel secondo set, prima che il maltempo lo fermi per ben due ore. Evans si riprende il break nel 6° game, ma cede ancora la battuta in quello seguente: è lo step decisivo per Nadal, che vola agli ottavi per l'8^ volta nelle ultime 10 apparizioni in Canada (35-8 il suo record). Nel prossimo turno affronterà l'argentino Guido Pella. Previsto nella notte italiana (meteo permettendo) l'esordio di Fabio Fognini, 7 del seeding e ultimo italiano in corsa dopo lil forfait di Berrettini e l'eliminazione di Cecchinato: il campione di Montecarlo se lo vedrà con lo statunitense Tommy Paul, 128 del ranking e proveniente delle qualificazioni.