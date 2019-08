I risultati degli ottavi di finale

(2) Dominic Thiem (14) VS Marin Cilic VS (2) 7-6, 6-4

(6) Karen Khachanov VS Felix Auger-Aliassime 6-7, 7-5, 6-3

(1) Rafael Nadal VS Guido Pella 6-3, 6-4

Hubert Hurkacz VS (16) Gael Monfils 4-6, 0-6

(8) Daniil Medvedev VS Cristian Garin 6-3, 6-3

(3) Alexander Zverev VS (13) Nikoloz Basilashvili 7-5, 5-7, 7-6

Adrian Mannarino VS (7) Fabio Fognini 2-6, 5-7

(10) Roberto Bautista Agut VS Richard Gasquet 7-5, 7-5

Il programma dei quarti di finale

(1) Rafael Nadal VS (7) Fabio Fognini

(2) Dominic Thiem VS (8) Daniil Medvedev

(3) Alexander Zverev VS (6) Karen Khachanov

(16) Gael Monfils VS (10) Roberto Bautista Agut