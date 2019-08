I risultati del 2° turno

[3] R. Federer (SUI) vs [WC] J. Londero (ARG) 6-3, 6-4

[1] N. Djokovic (SRB) vs [WC] S. Querrey (USA) 7-5, 6-1

[Q] P. Carreno Busta (ESP) vs [13] J. Isner (USA) 6-4, 6-7, 7-6

I principali risultati del 1° turno

S. Wawrinka (SUI) vs G. Dimitrov (BUL) -7, 6-4, 7-6

[WC] R. Opelka (USA) vs [12] B. Coric (CRO) -6, 6-3, 7-5

F. Tiafoe (USA) vs G. Monfils (FRA) 7-6, 6-3

D. Shapovalov (CAN) vs [LL] J. Sousa (POR) 2-6, 6-3, 6-2

[9] D. Medvedev (RUS) vs K. Edmund (GBR) 6-2, 7-5

[11] R. Bautista Agut (ESP) vs H. Hurkacz (POL) 7-6, 6-3