Fabio Fognini è stato eliminato al 1° turno degli US Open. Il numero 11 del ranking mondiale e del torneo, alla sua 12^ avventura nello Slam della Grande Mela dove nel 2015 ha raggiunto gli ottavi, è stato battuto dallo statunitense Reilly Opelka, numero 42 Atp, all'esordio nel main draw del Major di casa. 6-3, 6-4, 6-7, 6-3 i parziali in due ore e 50' di gioco per il 22enne gigante statunitense, che dall'alto dei suoi 211 cm d'altezza, ha piazzato ben 26 ace. Fabio parte piuttosto bene e si procura un paio di palle break, annullate però da Opelka. Al contrario, l'americano non spreca l'opportunità del sesto game e porta a casa il set 6-3. E' un passaggio a vuoto tremendo nel quinto game (servizio perso a zero) a condannare Fognini nel secondo parziale, con l'azzurro che fallisce altre due palle break nel 10° gioco, perde 6-4 e si prende anche il warning per aver spaccato una racchetta. Il campione di Montecarlo sembra poco convinto, cerca il punto troppo rapidamente e non fa spostare il gigante americano, che lo breakka anche in apertura del 3° set. Fabio è generoso nel recuperare il break nell'ottavo gioco, ma a causa di un altro black out nell'11° consegna a Opelka l'opportunità di servire per il match: l'americano però non ne approfitta e si condanna al tie-break, vinto dall'italiano, che si rimette in partita dopo aver annullato un match-point. Nel quarto set, Fogna cede ancora una volta il servizio e va sotto 1-4: questa volta la rimonta non arriva (38 errori non forzati e ben 6 doppi falli) e l'italiano dice addio troppo prematuramente a New York. Fognini, che sarà impegnato a fine settembre alla Laver Cup, ora avrà qualche settimana per decidere se operarsi al piede a inizio 2020, come consigliato un paio di settimane fa da Rafa Nadal.

I risultati degli italiani al 1° turno

(q) Jannik Sinner (ITA) c. (23) Stan Wawrinka (SUI)

(LL) Paolo Lorenzi (ITA) c. (wc) Zachary Svajda (USA)

Reilly Opelka (USA) c. (11) Fabio Fognini (ITA) 6-3, 6-4, 6-7, 6-3

Andreas Seppi (ITA) c. Grigor Dimitrov (BUL)