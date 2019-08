Serena Williams ha letteralmente distrutto Maria Sharapova nel match più atteso e glamour del tabellone femminile. L'americana, vincitrice di 23 Slam in carriera, ha lasciato appena 2 games alla malcapitata rivale, 'nemica' sportiva di una vita, che ha ceduto di schianto con un doppio 6-1 in appena 59' di gioco. L'ultima volta che Serena ha perso contro la russa, nel 2004, Nadal non aveva ancora vinto uno Slam, Brad Pitt e Jennifer Aniston formavano ancora una coppia e Usher guidava la classifica dei singoli in Usa con "My Boo" insieme ad Alicia Keys. Nonostante Masha si sia affidata in questa fase (calante) della carriera a un mago come Riccardo Piatti, la differenza tra le due è stata enorme. Serena ha portato il suo record contro la rivale a un netto 20-2 e continua così a inseguire quel ventiquattresimo titolo dello Slam che la porterebbe ad eguagliare il primato storico di Margaret Court. Sotto gli occhi di molte star, come Mike Tyson e Spike Lee, la Williams ha asfissiato la rivale, con 16 vincenti (a 6) e appena 12 errori non forzati (contro 20), vincendo il 100% dei punti sulla 2^ di servizio della russa. "Non l'ho fatta entrare in partita - ha detto a fine match -. Dovevo restare concentrata, perché lei è una che non molla un punto nemmeno quando è sotto nel punteggio". Per Serena al 2° turno c'è ora la wildcard americana Catherine McNally.