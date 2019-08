Novak Djokovic accede al 2° turno degli US Open, quarto e ultimo Slam della stagione, in corso sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il numero 1 del mondo e campione in carica, ha cominciato la propria difesa del titolo battendo all'Arthur Ashe Stadium lo spagnolo Roberto Carballes Baena (47 del ranking) con i parziali di 6-4, 6-1, 6-4. Partita estremamente equilibrata nel primo set, con lo spagnolo capace di annullare ben sei palle break al n°1 del mondo, prima di cedere la battuta nel 10° game e regalare così il 6-4 a Djokovic. Nole si sblocca e domina il secondo parziale, vinto 6-1 in appena 27' grazie a due break. Il campione in carica va in scioltezza anche nel terzo set, in cui è sufficiente un break nel 5° gioco per chiudere 6-4 in un'ora e 52' di gioco. Nole, a caccia del quarto successo a New York dopo quelli del 2011, 2015 e 2018, ha conquistato la 70^ vittoria sul cemento in un Major (con appena 10 sconfitte), la 15^ in un 1° turno a Flushing Meadows, dove non è mai stato battuto. Il serbo, che in caso di back-to-back sarebbe il primo tennista a compiere tale impresa dai tempi, di Roger Federer nel 2008, affronterà al 2° turno il vincente del match tra l'americano Sam Querrey e l'argentino Juan Ignacio Londero.