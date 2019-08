Lorenzi, altra maratona vincente contro Kezmanovic

Avanti anche Paolo Lorenzi, che con un'altra maratona dopo quella del debutto contro lo statunitense Zachary Svajda, ha conquistato per la seconda volta in carriera il 3° turno degli US Open. Il 37enne senese, numero 135 del ranking mondiale e ripescato in tabellone come lucky loser dopo il forfait per infortunio al ginocchio del sudafricano Kevin Anderson, ha battuto in cinque set e dopo una battaglia lunga ben 4 ore e 47'. il Next Gen serbo Miomir Kecmanovic, numero 50 Atp, con i parziali di 7-6, 6-7, 7-6, 3,-6, 6-3. Per l'azzurro, che gioca per l’ottava volta il Major della Grande Mela (nel 2017 ha raggiunto per la prima volta in carriera gli ottavi di finale in uno Slam), c'è ora un 3° turno ancora più impegnativo contro Stan Wawrinka, 23^ testa di serie del seeding e vincitore di 3 Slam, tra cui uno US Open, giustiziere al debutto di Jannik Sinner.