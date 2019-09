I risultati degli ottavi di finale

[23] Stan Wawrinka vs [1] Novak Djokovic 6-4, 7-5, 2-1 ritiro

[5] Daniil Medvedev vs Dominik Köpfer 3-6, 6-3, 6-2, 7-6

[3] Roger Federer vs [15] David Goffin 6-2, 6-2, 6-0

Grigor Dimitrov vs Alex de Minaur 7-5, 6-3, 6-4

[24] Matteo Berrettini vs Andrey Rublev 6-1, 6-4, 7-6

[13] Gael Monfils vs Pablo Andujar 6-1, 6-2, 6-2

[20] Diego Schwartzman vs [6] Alexander Zverev 3-6, 6-2, 6-4, 6-3

[2] Rafael Nadal vs [22] Marin Cilic 6-3, 3-6, 6-1, 6-2

Il tabellone dei quarti di finale

[23] Stan Wawrinka vs [5] Daniil Medvedev

[3] Roger Federer vs Grigor Dimitrov

[24] Matteo Berrettini vs [13] Gael Monfils

[2] Rafael Nadal vs [20] Diego Schwartzman