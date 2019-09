Sarà Rafa Nadal l'avversario di Matteo Berrettini nella semifinale degli US Open. Come da pronostico, il n°2 del mondo e tre volte vincitore a New York, ha battuto 6-4, 7-5, 6-2 l'argentino Diego Schwartzman, 20^ testa di serie del seeding, dopo una battaglia di due ore e 47'. Per Rafa non è stata certo una partita semplice: sopra di due break nei primi due set, non è stato in grado di contenere l'esuberanza del sudamericano, che con il suo gioco rapido e imprevedibile, ha messo in grande difficoltà il fenomeno maiorchino, 2^ testa di serie del tabellone. Nadal conquista così la 33^ semifinale in uno Slam (33-7 il suo record, con 5 sconfitte arrivate a Melbourne), l'ottava a Flushing Meadows. Impressionante anche il bilancio contro i giocatori argentini che non si chiamino Del Potro, aggiornato a 33-0. Nonostante 35 vincenti e ben 8 break, l'iberico ha dovuto sudare parecchio contro "el Peque": ora lo attende in semifinale l'uomo del momento, Matteo Berrettini, 25 del mondo (ma sarà almeno 13), contro cui non ci sono precedenti. Nadal è naturalmente il grande favorito di questi US Open, dove va a caccia del 19° Major: è l'unico tra i quattro semifinalisti ad aver già disputato una finale Slam.