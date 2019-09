Rafa Nadal ha conquistato il suo quarto Us Open, lo Slam numero 19 di una carriera fantastica. Eppure, Nick Kyrgios continua a preferire qualsiasi avversario che affronti il maiorchino, in un boitta e risposta tra i due che va avanti da tempo. Dopo la finale di New York, Kyrgios ha postato un’Instagram story pro Medvedev, pubblicando una foto del russo in festa e indicandolo come il suo giocatore preferito del match. Per l’australiano avrebbe dovuto vincere Medvedev, ma dopo cinque set di battaglia il campo ha dato un altro verdetto.