Passo falso di Matteo Berrettini, che viene eliminato al 1° turno del "China Open”, torneo Atp 500 in corso sui campi in cemento di Pechino. Il 23enne tennista romano, numero 13 Atp ed ottavo favorito del seeding, è stato battuto con un doppio 7-6 dal britannico Andy Murray, 503 Atp, in gara con il ranking protetto, rientrato nel circuito dopo l'operazione all'anca che lo ha tenuto a lungo fermo. Lo scozzese, che è tornato a vincere in singolare la scorsa settimana dopo una lunga astinenza, ha così sconfitto un Top 20 dopo oltre un anno. Berrettini, reduce dall'eliminazione ai quarti di San Pietroburgo, ha avuto diverse occasioni, facendosi breakkare sul 5-4 del primo set e vedendo annullato un set point nel tie-break del secondo parziale. Dopo due ore di lotta alla pari, a spuntarla è stato il vincitore di due Wimbledon, che sembra essere tornato a livelli più che buoni anche in singolare. Occasione sprecata per Matteo, ottavo nella Race to London, per allungare sugli avversari in vista delle Atp Finals. Ora per l'azzurro testa al Masters di Shanghai, in programma dal 6 ottobre (diretta esclusiva Sky Sport).