Novak Djokovic si è qualificato senza particolari problemi per i quarti di finale del Japan Open, torneo ATP 500 che si sta disputando sui campi in cemento dell’Ariake Coliseum di Tokyo (diretta esclusiva Sky Sport). Il numero uno del mondo, che torna in campo in Giappone a un mese di distanza dal ritiro agli US Open a causa di un problema alla spalla, ha battuto il giapponese Go Soeda (133 del ranking Atp) con i parziali di 6-3, 7-5 in un'ora e 34' di gioco. Dopo la passeggiata con Popyrin, un altro test piuttosto agevole per Nole, che ha archiviato la pratica del 1° set con due break. Più complicato il 2° parziale, quando Soeda è riuscito nell'impresa di strappare la battuta al fenomeno serbo, che serviva per il match sul 5-3. Capace di annullare anche 3 match point, l'idolo di casa ha poi ceduto tra gli applausi convinti del pubblico di Tokyo. Per Djokovic il prossimo ostacolo uscirà dal match tra il giapponese Yoshihito Nishioka e il francese Benoit Paire, quinta testa di serie del seeding.