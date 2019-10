Nick Kyrgios ne ha combinata un'altra delle sue: l'australiano è infatti rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui ha letteralmente distrutto la sua Dodge Demon da 300mila dollari australiani (circa 180mila euro). Alla guida, però, non c'era il bad-boy di Canberra, bensì un suo amico, a cui stava facendo provare il bolide. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, Kyrgios era seduto a fianco del guidatore, che avrebbe perso il controllo del mezzo dopo aver urtato un cordolo di una rotonda, finendo contro un palo della luce. Ingenti i danni alla vettura, che il 23enne di Canberra si era fatto preparare e personalizzare appositamente negli Stati Uniti. Illesi invece gli occupanti dell'auto, che subito dopo l'accaduto hanno tentato (invano) di impedire a giornalisti e fotografi di documentare l'incidente. Kyrgios è dunque finito ancora una volta nella bufera, dovendo anche pagare una multa di 385 dollari comminata dalla polizia locale, in quanto proprietario del mezzo. Niente a che vedere, comunque, con le sanzioni inflitte dall'ATP al giocatore australiano, che al momento è in pausa per curarsi un problema fisico dopo l'eliminazione al 1° turno del torneo di Zhuhai contro Andreas Seppi.